İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    KİV: ABŞ-də qadın müğənni Rihannanın evinə atəş açıb

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 08:09
    KİV: ABŞ-də qadın müğənni Rihannanın evinə atəş açıb

    ABŞ-nin Los-Anceles şəhər polisi 30 yaşlı qadını amerikalı müğənni Rihannanın (Robin Riaanna Fenti) Beverli Hillsdəki evinə atəş açmaqda şübhəli bilərək saxlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Los Angeles Times" qəzeti mənbələrə istinadən xəbər verib.

    Mənbələrin məlumatına görə, avtomobildə olan qadın müğənninin malikanəsinə təxminən 10 atəş açıb, güllələr evin divarına dəyib. Rihanna atəş zamanı binada olub.

    Hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatına görə, hadisə nəticəsində heç kim xəsarət almayıb. Hücumun səbəbi hələ açıqlanmır.

    müğənni Rihanna ABŞ Qadın atəş
    СМИ: В США женщина открыла огонь по дому певицы Рианны

    Son xəbərlər

    08:09

    KİV: ABŞ-də qadın müğənni Rihannanın evinə atəş açıb

    Digər ölkələr
    07:45

    Tramp: İrana qarşı əməliyyatın dayandırılması qərarı Netanyahu ilə birgə veriləcək

    Digər ölkələr
    07:07

    Qətərin Silahlı Qüvvələri ölkəni hədəfə alan raketləri zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    06:42

    ABŞ Səudiyyə Ərəbistanından diplomatların qismən təxliyəsinə başlayıb

    Digər ölkələr
    06:10

    Bu gün 58 mindən çox şagird buraxılış imtahanı verəcək

    Elm və təhsil
    05:48

    Tramp neftin qiymət artımını təhlükəsizlik üçün kiçik ödəniş adlandırıb

    Digər ölkələr
    05:22

    SEPAH İsrail və ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bazalarına raket hücumunu açıqlayıb

    Region
    04:59

    Meteorit parçaları Almaniyada binalara ziyan vurub

    Digər ölkələr
    04:23
    Foto

    ABŞ-də fəaliyyət göstərən azərbaycanlı qadınlar forum keçirib

    Diaspor
    Bütün Xəbər Lenti