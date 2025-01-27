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СМИ: В США призвали увеличить число задерживаемых мигрантов до 1,5 тыс. в день

СМИ: В США призвали увеличить число задерживаемых мигрантов до 1,5 тыс. в день Администрация президента США Дональда Трампа дала указание Службе таможенного и пограничного контроля (ICE) увеличить число задерживаемых за нарушение миграционного законодательства людей с нескольких сотен до 1 200 - 1 500 человек в сутки.
Другие страны
27 января 2025 г. 11:07
СМИ: В США призвали увеличить число задерживаемых мигрантов до 1,5 тыс. в день

Администрация президента США Дональда Трампа дала указание Службе таможенного и пограничного контроля (ICE) увеличить число задерживаемых за нарушение миграционного законодательства людей с нескольких сотен до 1 200 - 1 500 человек в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

По ее данным, представители новой администрации провели брифинг для высшего руководства службы и довели до него информацию, что "президент разочарован результатами кампании по массовой депортации", указали четыре собеседника издания. По их словам, региональным подразделениям службы теперь необходимо проводить по меньшей мере 75 задержаний в день: при этом руководителям будет грозить взыскание за невыполнение этого требования.

Один из сотрудников ICE сообщил The Washington Post, что служба будет уделять приоритетное внимание тем мигрантам, которые подозреваются в совершении уголовных преступлений. В 2024 году это ведомство сообщало, что на территории США находятся около 670 тыс. таких правонарушителей.

Пресс-секретарь Белого дома назвала эту информацию ложной, однако отказалась ответить на дополнительные вопросы.

Ранее Министерство внутренней безопасности США расширило полномочия американских правоохранительных органов, позволив им депортировать нелегальных мигрантов по так называемой ускоренной процедуре, то есть без решения иммиграционного суда. После вступления в должность Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Республиканец ранее неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и принудительную депортацию нелегальных мигрантов.

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Версия на английском языке Trump eyes daily quotas of 1,500 ICE arrests
Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp miqrasiya qaydalarını pozan şəxslərin gündəlik saxlanma sayının artırılmasına göstəriş verib

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