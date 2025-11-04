Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    СМИ: В США обсуждают возобновление работы правительства до декабря-января

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 23:34
    СМИ: В США обсуждают возобновление работы правительства до декабря-января

    Сенаторы Конгресса обсуждают сделку, которая позволит возобновить работу американского правительства до декабря или января.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Semafor.

    По его сведениям, текущая сделка по возобновлению работы правительства до 21 ноября не сможет позволить преодолеть сложившийся кризис, так как оставляет слишком мало времени для законодателей на согласование долгосрочного финансирования.

    "Нам нужно продлить сроки. Нынешний [документ] рассчитан до 21 ноября, а сегодня уже 3 ноября, нам надо выйти за эти рамки", - заявил изданию лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Джон Баррассо (от штата Вайоминг).

    Портал отмечает, что республиканцы и демократы пока не могут договориться о сроке, на который будет возобновлено финансирование администрации. Первые хотят, чтобы документ позволял правительству работать до 15 января, чтобы избежать нового шатдауна перед католическим Рождеством (25 декабря). В свою очередь представители Демократической партии хотели бы продлить сроки финансирования администрации до 19 декабря, пишет Semafor.

    Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) началась в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов.

    США шатдаун

    Последние новости

    23:34

    СМИ: В США обсуждают возобновление работы правительства до декабря-января

    Другие страны
    23:20

    Белый дом подтвердил встречу президентов США и Сирии 10 ноября

    Другие страны
    23:12

    Боевики ХАМАС передали Израилю тело еще одного заложника

    Другие страны
    23:01

    Сенат США в 14-й раз не принял законопроект о финансах для правительства

    Другие страны
    23:00
    Фото

    Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана

    Внешняя политика
    22:57

    Президент РФ сообщил о разработке новых крылатых ракет с ядерными двигателями

    В регионе
    22:49

    Путин: Корабль НАТО присутствовал в зоне испытаний "Буревестника"

    В регионе
    22:41
    Фото

    Глава Минэкономики Армении назвал сроки поставок зерна из Казахстана через Азербайджан

    В регионе
    22:36
    Фото

    Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу им. Бюльбюля

    Наука и образование
    Лента новостей