СМИ: В Сирии уничтожен один из главарей "Исламского государства"

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) был уничтожен в Сирии. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство "Фарс".

По его данным, сирийской армии удалось ликвидировать "министра иностранных дел" террористической группировки ИГ Мухаммеда аль-Галяба Мохейра. Он, а также его брат и двое боевиков были уничтожены в городе Хасака во время крупного наступления сирийских правительственных сил на северо-востоке САР.

В мае нынешнего года армия Сирии ликвидировала "министра нефти" ИГ Дейра Эззура.