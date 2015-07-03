СМИ: В Саудовской Аравии сформировано новое вооруженное оппозиционное движение

Баку. 3 июля. REPORT.AZ /В Саудовской Аравии сформировано новое вооруженное оппозиционное движение "Молодежь Наджрана", провозгласившее своей целью отделение юго-восточной провинции Наджран от королевства. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг иранское агентство Fars.

Организация была создана спустя десять дней после того, как племена провинции объединились в организацию "Ахрар ан-Наджран" ("Свободные граждане Наджрана"), которая также поставила своей целью отделение граничащей с Йеменом провинции от королевства и оказание поддержки йеменцам.

В 1920-1930 годы Йемен и Саудовская Аравия вели борьбу за Наджран. В 1934 году территория провинции была завоевана и присоединена к королевству. С тех пор ее жители жалуются на постоянную дискриминацию.

Наивысшего напряжения ситуация достигла в 1996 году, когда губернатором провинции был назначен один из членов правящей семьи Мишааль бен Сауд.

Население Наджрана традиционно поддерживает тесные связи с Йеменом. В настоящее время в провинции проживают более 1,6 млн. человек, по большей части - мусульмане-шииты, принадлежащие к исмаилитской общине. В 2000 году в Наджране неоднократно вспыхивали вооруженные столкновения исмаилитов с правительственными силами.