СМИ: В санкционные списки РФ внесены Маккейн и еще более 200 иностранцев

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В санкционные списки России попали более 200 иностранцев, в том числе американский сенатор Джон Маккейн и зампомощника президента США по национальной безопасности Кэролайн Аткинсон, сообщают "Известия" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

В "черные списки" Москвы включено столько же человек, сколько россиян находится в списках стран Запада. В основном лица, попавшие под санкции России - политики и чиновники, большинство из них - американцы (около 60 человек). Известно, что также в санкционных списках находятся 15 граждан Венгрии и 13 канадцев.

"Если Запад продолжит санкционную активность, то мы пустим в ход новые "черные списки", которые подготовили диппредставительства", - заявил источник.

В иностранных посольствах комментировать санкционные меры Москвы или Запада отказались, отмечает Report.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель договорились не ослаблять санкции в отношении России.