СМИ: В Самарканде готовятся к похоронам узбекского лидера

Баку. 02 Сентября. REPORT.AZ/ В Узбекистане проходит подготовка к похоронам президента страны Ислама Каримова.

Как передает Report, об этом сообщает сайт «Фергана».

По информации, в Самарканде готовятся к похоронам узбекского лидера. Ранее этот же сайт сообщил о смерти Каримова. По словам источника, о смерти президента страны будет объявлено 2 сентября, а похороны пройдут 3 сентября.

«Радио Свобода» также сообщает, что в Самарканд уже прибыл премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Напомним, официальный Ташкент опровергает информацию о смерти главы государства. Также мировые лидеры недавно поздравили Каримова с Днем независимости Узбекистана.