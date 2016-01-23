​СМИ: В результате российских бомбардировок в Сирии погибло 50 мирных жителей

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В результате ударов российской авиации по селам Болил и Табие провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии погибло 50 мирных жителей, в том числе, женщин и детей.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информацию об этом распространили местные гражданские силы самообороны.

По информации, в результате бомбардировок ранено большое количество жителей. Войска гражданской обороны вытащили из-под обломков множество пострадавших.