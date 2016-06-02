​СМИ: В пригороде Парижа сработало взрывное устройство под поездом

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Небольшое взрывное устройство сработало под скоростным поездом рядом с вокзалом Нуази-ле-Сек во французском департаменте Сен-Сен-Дени, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания Parisien, инцидент произошел в среду около 14.00 по местному времени. Трое неизвестных разместили свертки рядом с железнодорожными путями. Позже в них обнаружили девять устройств, похожих на "сигнальные железнодорожные петарды", которые используются для подачи звукового сигнала машинисту локомотива в случае опасности. Однако, как пишет газета, никакой опасности не было.

Сообщается, что сотрудники вокзала успели убрать до проезда скоростного поезда все взрывные устройства, кроме одного. В результате взрыва поезд остановился, но через 10 минут смог продолжить путь. Никто не пострадал, материальный ущерб нанесен не был.

По данному факту начато следствие за создание препятствий железнодорожному движению.