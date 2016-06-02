​СМИ: В пригороде Парижа сработало взрывное устройство под поездом

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Небольшое взрывное устройство сработало под скоростным поездом рядом с вокзалом Нуази-ле-Сек во французском департаменте Сен-Сен-Дени, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания Parisien, инцидент произошел в среду около 14.00 по местному времени. Трое неизвестных разместили свертки рядом с железнодорожными путями. Позже в них обнаружили девять устройств, похожих на "сигнальные железнодорожные петарды", которые используются для подачи звукового сигнала машинисту локомотива в случае опасности. Однако, как пишет газета, никакой опасности не было.
Сообщается, что сотрудники вокзала успели убрать до проезда скоростного поезда все взрывные устройства, кроме одного. В результате взрыва поезд остановился, но через 10 минут смог продолжить путь. Никто не пострадал, материальный ущерб нанесен не был.
По данному факту начато следствие за создание препятствий железнодорожному движению.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook