СМИ: в Польше ограбили дом нобелевского лауреата Ольги Токарчук

Дом польской писательницы, нобелевского лауреата Ольги Токарчук ограблен в Польше.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция Zet.

Токарчук получила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год.

"В ночь с субботы на воскресенье кто-то взломал квартиру в районе Вроцлава Крики. По неофициальной информации, помещение находится на вилле, состоящей из нескольких квартир", - говорится в сообщении.

"По неофициальным данным, ограбленная квартира принадлежит прошлогоднему лауреату Нобелевской премии Ольге Токарчук", - сообщает радиостанция.Отмечается, что писательница проживает в данный момент за пределами Польши. По данным радио, добычей воров стали деньги в различных валютах.