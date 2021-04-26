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СМИ: В подготовке убийства Лукашенко замешан советник Байдена 

СМИ: В подготовке убийства Лукашенко замешан советник Байдена  Белорусский государственный телеканал ОНТ заявил, что советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер связан с подготовкой государственного переворота в Беларуси и покушения на президента республики Александра Лукашенко
Другие страны
26 апреля 2021 г. 01:42
СМИ: В подготовке убийства Лукашенко замешан советник Байдена 
Майкл Карпентер

Белорусский государственный телеканал ОНТ заявил, что советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер связан с подготовкой государственного переворота в Беларуси и покушения на президента республики Александра Лукашенко.

Как передает Report, согласно сообщению, "это все действительно серьезно", и без участия "Соединенных Штатов не обошлось".

Государственный департамент отреагировал, правда, сдержанно: "Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным". Тогда подскажем, где Вашингтону искать правду - в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера, он расскажет, если захочет", - говорится в сюжете ОНТ.

Кроме того, телеканал пообещал, что раскроет больше подробностей в эфире на следующей неделе.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Baydenin müşavirinin Lukaşenkoya qarşı sui-qəsd cəhdində əli aşkarlanıb

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