СМИ: В подготовке убийства Лукашенко замешан советник Байдена

Белорусский государственный телеканал ОНТ заявил, что советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер связан с подготовкой государственного переворота в Беларуси и покушения на президента республики Александра Лукашенко

Белорусский государственный телеканал ОНТ заявил, что советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер связан с подготовкой государственного переворота в Беларуси и покушения на президента республики Александра Лукашенко.

Как передает Report, согласно сообщению, "это все действительно серьезно", и без участия "Соединенных Штатов не обошлось".

Государственный департамент отреагировал, правда, сдержанно: "Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным". Тогда подскажем, где Вашингтону искать правду - в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера, он расскажет, если захочет", - говорится в сюжете ОНТ.

Кроме того, телеканал пообещал, что раскроет больше подробностей в эфире на следующей неделе.