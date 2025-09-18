Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    СМИ: В Пенсильвании при стрельбе ранены пять полицейских

    • 18 сентября, 2025
    • 01:47
    В округе Йорк (штат Пенсильвания, США) произошла перестрелка, в результате которой были ранены пять сотрудников полиции.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

    По их данным, огонь по силовикам открыли во время выполнения служебных обязанностей. Трое полицейских регионального департамента Йорка находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние одного пострадавшего критическое. Кроме того, ранения получил заместитель шерифа округа Йорк.

    Предполагаемый стрелок, по предварительной информации, покончил с собой, выстрелив себе в голову.

    Последние новости

    03:10

    Венесуэла проведет военные учения на Карибах на фоне напряженности с США

    Другие страны
    02:25

    Трамп подарил Карлу III реплику меча Эйзенхауэра

    Другие страны
    01:47

    СМИ: В Пенсильвании при стрельбе ранены пять полицейских

    Другие страны
    01:26

    Ахмед аш-Шараа: Переговоры с Израилем могут дать результаты в ближайшие дни

    Другие страны
    00:58

    Пауэлл: Решение ФРС принято в целях "управления рисками"

    Финансы
    00:33

    Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне

    Другие страны
    00:10

    Нурмагомедов: "В дальнейшем постараемся добиться лучших результатов"

    Индивидуальные
    23:55

    Всего 13 человек выжили после крушения лодки с беженцами у берегов Ливии

    Другие страны
    23:37

    В ХАМАС заявили, что Израиль пустил по руководству движения в Дохе более 10 ракет

    Другие страны
