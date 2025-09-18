СМИ: В Пенсильвании при стрельбе ранены пять полицейских
- 18 сентября, 2025
- 01:47
В округе Йорк (штат Пенсильвания, США) произошла перестрелка, в результате которой были ранены пять сотрудников полиции.
Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По их данным, огонь по силовикам открыли во время выполнения служебных обязанностей. Трое полицейских регионального департамента Йорка находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние одного пострадавшего критическое. Кроме того, ранения получил заместитель шерифа округа Йорк.
Предполагаемый стрелок, по предварительной информации, покончил с собой, выстрелив себе в голову.
