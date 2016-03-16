СМИ: В Париже задержаны четверо подозреваемых в подготовке теракта

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Четыре человека, готовившие новый теракт в Париже, задержаны в среду в столичном регионе Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал LCI.

Задержания прошли в XVIII округе французской столицы и в департаменте Сена - Сен-Дени. Сообщается, что трое задержанных - мужчины, четвертая - женщина.

В ходе обысков французские спецслужбы изъяли сигнальный пистолет, патроны для автоматического оружия, сейф и информацию на USB-носителях.