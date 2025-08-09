О нас

СМИ: В Париже задержали спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни Полиция Парижа задержала мужчину, спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни в субботу утром.
9 августа 2025 г. 20:34
Полиция Парижа задержала мужчину, спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни в субботу утром.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, трое молодых людей взобрались на Эйфелеву башню в 05:20 (07:20 по бакинскому времени), когда монумент еще был закрыт для посетителей. Спустя час один из них спрыгнул с башни с парашютом, приземлившись на Марсовом поле, где он был задержан нарядом полиции.

Отмечается, что нарушителей обвиняют в "несанкционированном проникновении в здание, являющееся памятником архитектуры". Жалобу на их действия подал представитель Общества по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE).

Последние новости

