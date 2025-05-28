СМИ: В Париже и регионе ущерб от града превысил €300 млн

Сильный град, обрушившийся на столичный регион Франции Иль-де-Франс в начале мая, нанес ущерб на сумму около €334 млн.

Сильный град, обрушившийся на столичный регион Франции Иль-де-Франс в начале мая, нанес ущерб на сумму около €334 млн.

Как передает Report, такие данные приводит газета Le Parisien со ссылкой на страховые компании.

Большая часть компенсаций по страховым случаям пришлась на автомобилистов: в общей сложности страховщики получили 61,6 тыс. обращений в связи с повреждениями лакокрасочного покрытия и стекол, которые обошлись в €196 млн. "Это около половины от общей суммы компенсаций из-за града за последние 10 лет", - заявил изданию глава ассоциации страховых компаний France assureurs Поль Эсмейн.

Почти в €117 млн обошелся страховщикам ремонт жилых домов, где градом побило крыши и окна. Еще €14 млн было израсходовано на компенсации за поврежденное профессиональное оборудование, и €9 млн получили фермеры.