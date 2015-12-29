СМИ: В Пакистане арестованы девять предполагаемых террористов ИГ

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Девять предполагаемых террористов, принадлежащих к "Исламскому государству", арестованы в Пакистане, сообщает Report со ссылкой на сайт телеканала GEO TV.

Управление по борьбе с терроризмом произвело аресты в провинции Пенджаб. Шестеро из девяти человек были арестованы в районе города Сиалкот и Гуджарнвала. Арестованные предстали перед судом, который вынес решение поместить их под стражу на 10 дней.

По данным издания, задержанные планировали организовать теракт в Сиалкоте. При них было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Между тем ранее советник по национальной безопасности и международным делам Пакистана Сартаждж Азии неоднократно заявлял, что в Пакистане нет представителей ИГ.