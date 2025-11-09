СМИ: в Нью-Йорке пытаются предотвратить вторжение нацгвардии Трампа в город

Нью-Йорк готовится к введению Национальной гвардии США в город.

Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что широкий круг наиболее видных граждан города в течение нескольких недель встречался за кулисами, чтобы спланировать возможность отправки президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорк бойцов нацгврадии или федеральных агентов.

Издание отмечает, что губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, встревоженная возможными действиями американского лидера в ответ на избрание мэром города Зохрана Мамдани, разработала виртуальную военную комнату. Там она провела ряд бесед с представителями правоохранительных органов, чиновниками, бизнесменами и крупными активистами. Таким образом она хочет остановить или, по крайней мере, смягчить любое федеральное вторжение в Нью-Йорк.