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СМИ: В Нигерии похитили более 200 учеников

СМИ: В Нигерии похитили более 200 учеников Более 200 учеников похищены боевиками на северо-западе Нигерии.
Другие страны
7 марта 2024 г. 21:52
СМИ: В Нигерии похитили более 200 учеников

Более 200 учеников похищены боевиками на северо-западе Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily post.

"В поселке Курига штата Кадуна похищены 232 школьника, - цитирует она бывшего сенатора от штата Шеху Сани. - Это та же самая школа, где около месяца назад был убит директор и похищена его жена".

Нападение на школу было совершено утром, когда проводилось общее собрание, отмечает издание. Полиция пока не называет точное число похищенных. В различных нигерийских изданиях называют числа от 100 и больше. Возраст похищенных не упоминается.

Инцидент со школой произошел спустя два дня после поступления информации о похищении боевиками 117 женщин на востоке Нигерии.

Наиболее крупное похищение в современной Нигерии произошло в 2014 году, когда боевики захватили и увезли с собой более 270 школьниц, которые проживали в общежитии города Чибок.

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