СМИ: В Нигерии арестованы по меньшей мере 14 танкеров за хищение нефти

Как минимум 14 танкеров задержаны ВМС Нигерии в первом квартале нынешнего года в рамках операции "Оздоровление дельты" за участие в хищении нефти.

Как минимум 14 танкеров задержаны ВМС Нигерии в первом квартале нынешнего года в рамках операции "Оздоровление дельты" за участие в хищении нефти.

Как передает Report, об этом сообщила газета Premium Times.

По данным издания, к уголовной ответственности привлечены около 80 человек, компании и организации.

Начальник штаба ВМС Эмманул Огалла, объявивший на встрече с губернатором штата Риверс Симиналайи Фубара о задержании 14 танкеров, отметил, что соответствующие уголовные дела находятся на разной стадии расследования.

Операция проводится в связи с резким ростом хищений, в которые вовлечены крупные экономические операторы.