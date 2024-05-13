О нас

СМИ: В Нигерии арестованы по меньшей мере 14 танкеров за хищение нефти

СМИ: В Нигерии арестованы по меньшей мере 14 танкеров за хищение нефти Как минимум 14 танкеров задержаны ВМС Нигерии в первом квартале нынешнего года в рамках операции "Оздоровление дельты" за участие в хищении нефти.
Другие страны
13 мая 2024 г. 18:53
СМИ: В Нигерии арестованы по меньшей мере 14 танкеров за хищение нефти

Как минимум 14 танкеров задержаны ВМС Нигерии в первом квартале нынешнего года в рамках операции "Оздоровление дельты" за участие в хищении нефти.

Как передает Report, об этом сообщила газета Premium Times.

По данным издания, к уголовной ответственности привлечены около 80 человек, компании и организации.

Начальник штаба ВМС Эмманул Огалла, объявивший на встрече с губернатором штата Риверс Симиналайи Фубара о задержании 14 танкеров, отметил, что соответствующие уголовные дела находятся на разной стадии расследования.

Операция проводится в связи с резким ростом хищений, в которые вовлечены крупные экономические операторы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Евровидение-2024: Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
"Евровидение-2024": Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
8 мая 2024 г. 01:25
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Определились все участники финала Евровидения-2024
Определились все участники финала "Евровидения-2024"
10 мая 2024 г. 01:46
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
9 мая 2024 г. 00:00
Победитель Евровидения-2024 разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
ВидеоПобедитель "Евровидения-2024" разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
12 мая 2024 г. 04:09
В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
ФотоВ результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
11 мая 2024 г. 23:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi