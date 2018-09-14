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    СМИ: В Нидерландах задержали российских шпионов, связанных с "делом Скрипалей"

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Нидерландах арестовали двух российских шпионов, пытавшихся проникнуть в секретную лабораторию в швейцарском городе Шпиц, передает Report со ссылкой на "Известия".

    Швейцарская газета Tages Anzeiger со ссылкой на собственные источники отмечает, что в данной лаборатории  расследовалось отравление  бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

    По данным издания, россиян задержали весной 2018 года в Нидерландах в рамках совместной спецоперации страны со Швейцарией и Великобританией. У них при себе было оборудование для взлома компьютерных сетей.

    Представитель лаборатории в Шпице Андреас Бухер подтвердил информацию об попытке кибератаки, но подчеркнул, что кражу данных удалось предотвратить.

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