СМИ: В Нидерландах задержали российских шпионов, связанных с "делом Скрипалей"

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Нидерландах арестовали двух российских шпионов, пытавшихся проникнуть в секретную лабораторию в швейцарском городе Шпиц, передает Report со ссылкой на "Известия".

Швейцарская газета Tages Anzeiger со ссылкой на собственные источники отмечает, что в данной лаборатории расследовалось отравление бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По данным издания, россиян задержали весной 2018 года в Нидерландах в рамках совместной спецоперации страны со Швейцарией и Великобританией. У них при себе было оборудование для взлома компьютерных сетей.

Представитель лаборатории в Шпице Андреас Бухер подтвердил информацию об попытке кибератаки, но подчеркнул, что кражу данных удалось предотвратить.