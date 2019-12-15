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СМИ: в Непале 14 человек погибли в ДТП с автобусом

​СМИ: в Непале 14 человек погибли в ДТП с автобусом

По меньшей мере 14 человек погибли, еще 16 пострадали в результате аварии автобуса, произошедшей в воскресенье в центральной части Непала.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местных властей.

"12 пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Все пострадавшие уже госпитализированы", - заявил представитель местной полиции.

Автобус направлялся из популярного туристического места Калинчок в центральной части Непала в столицу Катманду. В салоне находились 32 человека.

В данный момент полиция выясняет причины произошедшего.

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