СМИ: В Минобороны Израиля заявили о скором ответе Ирану

Удар Израиля по Ирану в ответ на ракетную атаку 1 октября будет дан уже в скором времени.
Как передает Report со ссылкой на издание The Times of Israel, об этом заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант на встрече с группой родственников заложников, удерживаемых в секторе Газа.
Согласно информации, общаясь с ними, Галант сказал, что Израиль скоро ответит на атаку Ирана.
"Это будет точный и смертоносный ответ", - добавил министр.
Ранее гостелерадиокомпания Kan сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласовал с Галантом и некоторыми другими ключевыми министрами параметры и сроки атаки по Ирану, теперь ожидается окончательное одобрение со стороны израильского кабмина.
Напомним, что 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве движений ХАМАС, "Хезболлах" и Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС). Израильский Генштаб обещал ответить на атаку.