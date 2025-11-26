СМИ: В МИД Германии будут произведены структурные изменения

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль спустя чуть больше полугода после вступления в должность намерен провести значительные структурные изменения в МИД.

Как передает Report, об этом пишет агентство DPA.

По его информации, статс-секретари Геза Андреас фон Гайр и Бернхард Кох письменно уведомили сотрудников ведомства о том, что основным приоритетом в работе будет "повышение эффективности в областях политики безопасности, поддержания международного порядка и содействия экономическому развитию и экономической безопасности".

"Тот, кто хочет действенно отвечать на масштабные вызовы 21 века и формировать внешнюю политику, опирающуюся на безопасность и экономику, должен еще яснее и смелее расставлять свои приоритеты", - говорится в документе. Действия МИД предполагается более последовательно ориентировать на интересы и цели Германии и Европы в области политики безопасности.

При этом фон Гайр и Кох сообщили, что запланированная реструктуризация затронет 8% мест и приведет к "ликвидации значительного числа должностей" в МИД. До истечения легислатурного периода Бундестага в 2029 году главным образом в центральном аппарате ведомства в Берлине будет сокращено около 570 рабочих мест.

Сейчас МИД насчитывает почти 3,1 тыс. сотрудников в центральном аппарате и около 3,2 тыс. в примерно 230 зарубежных представительствах. К ним добавляются почти 5,6 тыс. сотрудников на местах.