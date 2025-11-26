İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    KİV: Almaniya XİN-də struktur dəyişiklikləri ediləcək

    Digər ölkələr
    • 26 noyabr, 2025
    • 03:47
    KİV: Almaniya XİN-də struktur dəyişiklikləri ediləcək

    Almaniyanın xarici işlər naziri Yohann Vadeful vəzifəyə başlamasından yarım ildən bir az keçdikdən sonra XİN-də əhəmiyyətli struktur dəyişiklikləri reallaşdırmağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə DPA məlumat yayıb.

    Agentliyin məlumatına görə, dövlət katibləri Geza Andreas fon Qeyr və Bernard Kox idarə əməkdaşlarını yazılı şəkildə məlumatlandırıblar ki, işdə əsas prioritet "təhlükəsizlik siyasəti, beynəlxalq nizamın qorunması, iqtisadi inkişaf və iqtisadi təhlükəsizliyə dəstək sahələrində səmərəliliyin artırılması" olacaq.

    "Kim XXI əsrin genişmiqyaslı çağırışlarına təsirli cavab vermək və təhlükəsizliklə iqtisadiyyata əsaslanan xarici siyasət formalaşdırmaq istəyirsə, öz prioritetlərini daha aydın və cəsarətli şəkildə müəyyənləşdirməlidir", - sənəddə qeyd olunub. Nazirliyin fəaliyyəti Almaniya və Avropanın təhlükəsizlik siyasəti sahəsindəki maraq və məqsədlərinə daha ardıcıl şəkildə yönəldiləcək.

    Fon Qeyr və Kox həmçinin bildiriblər ki, nəzərdə tutulan restrukturizasiya yerlərin 8%-nə təsir edəcək və XİN-də "əksər vəzifələrin ləğvi"nə gətirib çıxaracaq. Bundestaqın qanunvericilik dövrü 2029-cu ildə başa çatana qədər, əsasən, Berlin mərkəzi aparatında təxminən 570 iş yeri ixtisar olunacaq.

    Hazırda XİN-in mərkəzi aparatında təxminən 3,1 min, təqribən 230 xarici nümayəndəlikdə isə 3,2 min əməkdaşı var. Bundan əlavə, yerli səviyyədə təxminən 5,6 min əməkdaş çalışır.

    Almaniya XİN struktur dəyişiklikləri
    СМИ: В МИД Германии будут произведены структурные изменения

    Son xəbərlər

    04:52

    Tramp Ukrayna ilə bağlı razılaşma üçün qəti vaxt limitinin olmadığını deyib

    Digər ölkələr
    04:24

    BMT-də yeni baş katibin seçilməsi prosesinə başlanılıb

    Digər ölkələr
    03:47

    KİV: Almaniya XİN-də struktur dəyişiklikləri ediləcək

    Digər ölkələr
    03:11

    "Bloomberg": Uitkoff Trampa Ukrayna üzrə sülh planını necə təqdim etmək barədə Kremlə məsləhətlər verib

    Digər ölkələr
    03:01

    "Napoli"nin futbolçusu: "Qarabağ"a daha çox qol vurmalı idik"

    Futbol
    02:47

    Antonio Konte: "Qarabağ"ın qapıçısı möhtəşəm qurtarışlar etdi"

    Futbol
    02:26

    CNN: Driskoll Pentaqon rəhbəri vəzifəsində Heqseti əvəz edə bilər

    Digər ölkələr
    02:26

    Qurban Qurbanov: "Futbolçularımız "Napoli"yə qarşı cəsarətli oyun göstərdilər"

    Futbol
    02:09

    "Napoli" - "Qarabağ" oyununun ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti