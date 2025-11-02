Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    СМИ: В Мексике из-за пожара в магазине погибли 22 человека

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 07:23
    СМИ: В Мексике из-за пожара в магазине погибли 22 человека

    Не менее 22 человек, в том числе 4 детей, погибли в результате пожара, произошедшего в магазине в городе Эрмосильо на северо-западе Мексики.

    Как передает Report, об этом сообщила газета El Universal.

    По ее информации, еще 12 человек получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Уточняется, что возгорание произошло после взрыва.

    Издание со ссылкой на пожарные службы отмечает, что огонь начался у входа в торговое помещение, многие покупатели оказались заблокированы внутри. Пожар удалось локализовать и предотвратить распространение на соседние здания.

    Власти штата Сонора начали расследование инцидента. Среди рассматриваемых версий - техническая неисправность и возможное наличие легковоспламеняющихся материалов.

    Губернатор региона Альфонсо Дурасо выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать помощь пострадавшим. Муниципальные власти Эрмосильо отменили культурные мероприятия, запланированные в рамках фестиваля Дня мертвых.

    Мексика пожар погибшие
    Meksikada mağaza yanıb, dördü uşaq olmaqla azı 22 nəfər ölüb

    Последние новости

    07:23

    СМИ: В Мексике из-за пожара в магазине погибли 22 человека

    Другие страны
    06:59

    Минэнерго США: Шатдаун ставит под угрозу модернизацию ядерного арсенала

    Другие страны
    06:31

    Три российских аэропорта приостановили работу

    В регионе
    05:54

    "Ливерпуль" прервал серию из четырех поражений в АПЛ

    Футбол
    05:12

    Жизни девяти пострадавших в нападении в поезде в Англии под угрозой - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    04:25

    Рубио обвинил ХАМАС в краже гумпомощи и призвал сложить оружие

    Другие страны
    03:47

    Трамп поручил Пентагону быть готовым вторгнуться в Нигерию

    Другие страны
    03:18

    Хегсет: Отношения США с Китаем никогда не были лучше, чем сейчас

    Другие страны
    02:59

    В Финляндии два человека погибли при взрыве фургона во дворе отеля

    Другие страны
    Лента новостей