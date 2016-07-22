СМИ: В ливийском Бенгази обнаружены тела 14 человек, убитых выстрелом в голову

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Тела 14 человек, убитых выстрелом в голову, обнаружены в городе Бенгази на северо-востоке Ливии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, тела были обнаружены в четверг и позднее перевезены в медицинский центр Бенгази представителями Красного полумесяца. "Все были убиты выстрелом в голову, это может свидетельствовать о том, что эти люди были казнены", - пояснил агентству врач медцентра.

Бенгази - второй по величине город Ливии.