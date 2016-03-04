СМИ: В Ливии в ходе спецоперации освобождены 2 итальянских заложника

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Техники строительной компании Bonatti Джино Полликарди и Филиппо Калканьо, похищенные в Ливии в июле 2015 года, были освобождены в результате спецоперации ливийских сил безопасности.
Как передает Report, об этом сообщает агентство askanews со ссылкой на заявление мэра города Сабрата.
"Два итальянских заложника были освобождены в Сабрате после проведенных штурмов в нескольких домах", - приводит агентство слова мэра.
По данным ливийских СМИ, на которые ссылается askanews, двое освобожденных в пятницу итальянцев находились в руках "террористической тунисской группы", их похитители требовали за освобождение 12 миллионов евро.
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