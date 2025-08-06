СМИ: В Ливане при атаке израильского БПЛА убит командир "Хезболлах"

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС Израиля ликвидировал во вторник вечером одного из командиров вооруженного крыла радикальной организации "Хезболлах" Касема Гараба в ходе атаки на его автомобиль на востоке Ливана.
Как передает Report, об этом сообщил новостной портал
По его информации, инцидент произошел на шоссе Бритель - Баальбек, беспилотник выпустил три ракеты по наземной цели. Погибший командир руководил диверсионным подразделением "Вахда-1900". Израильские БПЛА охотились за ним несколько месяцев.