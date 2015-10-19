СМИ: В лагере боевиков на границе Ливана и Сирии уничтожены восемь террористов "Ан-Нусры"

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Ливанские войска выпустили в понедельник ракету по лагерю боевиков в горном районе Вади-Хмейид, который расположен в окрестностях пограничного с Сирией города Эрсаль.

Как передает Report, об этом сообщила в своей электронной версии газета Daily Star.

В результате взрыва были уничтожены восемь террористов из "Джебхат ан-Нусры" и еще 11 ранены.

Район Эрсаль, где орудуют банды экстремистских группировок, блокирован ливанской армией. На прошедшей неделе там неоднократно происходили перестрелки. Боевики удерживают в заложниках 25 ливанских солдат и жандармов. Они захватили их в августе 2014 года во время штурма Эрсаля.