СМИ: В Кёльне около 7 тыс. человек покинут дома из-за бомбы времен Второй мировой

Примерно 7 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома в Кёльне из-за обнаружения неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны.

Примерно 7 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома в Кёльне из-за обнаружения неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Bild.

По информации издания, 20-тонная авиабомба американского производства со взрывателем была обнаружена во время проведения строительных работ в районе Порц-Вестховен.

Всем жителям в радиусе 1 км было рекомендовано покинуть свои дома. Данная мера коснулась порядка 7 тыс. жителей, а также пациентов клиники, постояльцев дома престарелых и товарной станции. На месте работают сотрудники службы по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

На прошлой неделе в Кёльне уже были обнаружены и обезврежены две бомбы времен Второй мировой войны.

Согласно приблизительным подсчетам, в конце Второй мировой войны на Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров, 10-20% из них не разорвались.