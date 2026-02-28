Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    СМИ: В Кувейте слышны взрывы, работают сирены

    • 28 февраля, 2026
    • 13:21
    СМИ: В Кувейте слышны взрывы, работают сирены

    В Кувейте слышались взрывы.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera Arabic.

    Согласно сообщению, включились сирены.

    Кувейт сирена взрывы Совместная операция Израиля и США
    KİV: Küveytdə partlayış səsləri eşidilir, həyəcan siqnalları işə düşüb
    Media: Explosions heard, sirens activated in Kuwait

