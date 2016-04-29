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    В Китае грузовой автомобиль врезался в толпу, 13 человек погибли

    Еще 12 человек получили ранения, все они госпитализированы

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Грузовой автомобиль в пятницу врезался в толпу в городе Синъи (провинция Гуйчжоу, Южный Китай).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Синьхуа. 

    В сообщении отмечается, что 13 человек погибли и 12 получили ранения различной степени тяжести.

    Во время движения у машины отказали тормоза, после чего водитель не справился с управлением, а его авто буквально протаранило скопившихся у дороги людей и перевернулось.

    Все раненые госпитализированы. Другие подробности произошедшего не приводятся.

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