СМИ: В Израиле после отставки главы Минобороны начались акции протеста

В Израиле вечером начались акции протеста после заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о решении отправить в отставку министра обороны Йоава Галанта.

В Израиле вечером начались акции протеста после заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о решении отправить в отставку министра обороны Йоава Галанта.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.

Согласно информации, в Тель-Авиве несколько сотен демонстрантов блокировали шоссе "Аялон" на востоке города и жгут костры на проезжей части. Сотни протестующих также пришли к резиденции Нетаньяху в Иерусалиме.

В Хайфе несколько тысяч участников акции протеста заблокировали движение по одной из центральных улиц города, указывает портал.

Отмечается, что проведению акций протеста после отставки министра обороны призвал лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид.

"Увольнение Галанта в разгар войны является безумием", - написал он в соцсети X.