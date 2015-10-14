СМИ: В Ираке уничтожен один из главарей ИГ, отвечавший за проведение боевых операций

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), отвечавший за проведение боевых операций, ликвидирован в Ираке.

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил канал Sky News Arabia.

По его информации, "один из главарей террористической группировки, командующий боевыми операциями ИГ Абу Сальман аль-Аскари ликвидирован в иракской провинции Салах-эд-Дин".

Уточняется, что аль-Аскари был уничтожен в ходе боев за крупнейший в Ираке нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе Байджи.

Ранее в среду командование иракской армией объявило о начале нового широкомасштабного наступления на позиции ИГ именно в провинции Салах-эд-Дин. Целью военной кампании, согласно заявлению, является возвращение под контроль иракского правительства северных районов Салах-эд-Дин, в том числе НПЗ в Байджи.