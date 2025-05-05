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СМИ: В Газе в результате сегодняшних ударов погибли более 40 человек

СМИ: В Газе в результате сегодняшних ударов погибли более 40 человек Свыше 40 человек погибли в секторе Газа в понедельник в результате израильских авиаударов.
Другие страны
5 мая 2025 г. 20:39
СМИ: В Газе в результате сегодняшних ударов погибли более 40 человек

Свыше 40 человек погибли в секторе Газа в понедельник в результате израильских авиаударов.

Как передает Report, с таким утверждением выступил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источников, число жертв бомбардировок в настоящий момент достигло отметки 45 человек. Со своей стороны связанный с палестинским движением ХАМАС портал Quds сообщил, что в результате одного из ударов по западным районам города Газа погибли по меньшей мере 15 палестинцев.

Напомним, что 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Qəzzada bugünkü zərbələr nəticəsində 40-dan çox insan həlak olub

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