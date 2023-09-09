В Гааге в ходе протеста экоактивистов задержали около 500 человек

Полиция Нидерландов задержала около 500 активистов из экологической организации Extinction Rebellion, заблокировавших одну из главных трасс в Гааге.

Полиция Нидерландов задержала около 500 активистов из экологической организации Extinction Rebellion, заблокировавших одну из главных трасс в Гааге.

Как передает Report , об этом сообщил информационный портал nu.nl.

Начавшуюся около полудня акцию запретил муниципалитет, а демонстрантам, добивающимся от правительства прекращения субсидий в ископаемое топливо, предложили переместиться в другое место, однако многие из них отказались. Мэр разрешил полиции принять необходимые меры, чтобы открыть для автотранспорта трассу А12, связывающую Гаагу с другими крупными городами, в том числе Амстердамом и Роттердамом. Сначала в ход были пущены водометы, после этого полиция начала задерживать заблокировавших дорогу людей.

По данным портала, в общей сложности правоохранительные органы задержали около 500 человек. Но их даже не доставляли в полицейские участки, а только отвозили в автобусах на окраину города и отпускали. По словам очевидцев, водяные пушки использовались полицией не на полную мощность и не распугали активистов, а "даже создали более веселую атмосферу". В условиях аномальной для этого времени жары (столбики термометров в Гааге достигали отметки 28 градусов по Цельсию) водометы освежали протестующих.

По данным муниципалитета, в акции приняли участие в общей сложности около 12 тыс. человек. Активисты утверждают, что собрали не менее 25 тыс. человек.