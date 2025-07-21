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СМИ: В G20 заявили о смягчении позиции США по пошлинам

СМИ: В G20 заявили о смягчении позиции США по пошлинам Министры финансов стран G20 наблюдают смягчение позиции США в переговорах о пошлинах, но ожидают, что со временем потребуется создание крупной торговой коалиции, чтобы дать отпор Вашингтону.
Другие страны
21 июля 2025 г. 23:25
СМИ: В G20 заявили о смягчении позиции США по пошлинам

Министры финансов стран G20 наблюдают смягчение позиции США в переговорах о пошлинах, но ожидают, что со временем потребуется создание крупной торговой коалиции, чтобы дать отпор Вашингтону.

Как передает Report об этом пишет агентство Bloomberg.

"Один министр сообщил, что они наблюдают смягчение позиции США в переговорах, возможно, из-за трудностей, с которыми сталкивается Белый дом, ведя так много торговых войн одновременно... Другой министр сказал, что, по их мнению, независимо от того, что произойдет к 1 августа, этот вопрос вряд ли будет закрыт окончательно. Они (министры - ред.) говорят, что со временем, возможно, потребуется создать более крупные коалиции для более конфронтационного противостояния с администрацией", - утверждает агентство.

Также отмечается, что по итогам интервью с министрами блока получил сигнал о том, что "если американцы больше не заинтересованы в открытой глобальной торговой системе, вечеринка продолжится без них".

Ранее американский президент Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.

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