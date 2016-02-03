В Германии намерены ограничить лимит на операции с наличными средствами

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Германии рассматривает вопрос ограничения объема операций с наличными средствами, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, Минфин ФРГ предлагает установить лимит на уровне 5 тыс. евро. Суммы превышающие эту цифру должны будут оплачиваться через банк.

В качестве одной из причин издание называет борьбу с международным терроризмом, поскольку безналичные расчеты злоумышленников в крупных объемах трудно отследить. После терактов в Париже "мир уже не является таким, как прежде", приводит газета обоснование Минфина.