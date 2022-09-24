В ЕС предложили ввести санкции против еще четырех российских банков

Ирландия, Польша и страны Балтии предлагают усилить антироссийские санкции, запретив импорт алмазов и сигарет из России, а также отключив ряд организаций, в том числе Газпромбанк, от Swift и наложив вето на сотрудничество с Москвой в атомной энергетике.

Ирландия, Польша и страны Балтии предлагают усилить антироссийские санкции, запретив импорт алмазов и сигарет из России, а также отключив ряд организаций, в том числе Газпромбанк, от Swift и наложив вето на сотрудничество с Москвой в атомной энергетике.

Как передает Report со ссылкой на новостное агентство Europa Press, Ирландия, Эстония, Литва, Латвия и Польша предложили расширить список организаций, исключенных из системы подключения банковских переводов Swift, включив в него Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф Банк.

Также эти пять стран предлагают запретить оказание услуг российскими страховщиками и наложить вето на ввоз в ЕС таких продуктов, как пропан или бутан, то есть продуктов, полученных из сжиженного нефтяного газа, сообщает Europa Press.