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    СМИ: В Египте предотвращен крупный теракт

    В Каире полиция обезвредила два начиненных взрывчаткой автомобиля

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Силы безопасности Египта предотвратили крупный теракт, который планировали осуществить неизвестные против полиции в Каире, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным источника египетского портала "Аль-Йоум7" в органах безопасности, в районе Эль-Гиза египетской столицы полиция обезвредила два начиненных взрывчаткой автомобиля, с помощью которых планировалось подорвать полицейский участок. 

    СМИ не уточняют, когда были обезврежены заминированные автомашины. Уточняется, что в ходе операции по разминированию были эвакуированы несколько расположенных поблизости жилых домов, район был блокирован полицией.

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