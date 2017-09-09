СМИ: В Египте одиннадцать террористов приговорят к смерти

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Суд Египта по делам, связанным с терроризмом, передал в субботу на утверждение верховного муфтия страны смертные приговоры в отношении 11 подсудимых по делу об организации террористической ячейки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает новостной портал "Йоум7".

Ожидается, что окончательный приговор подсудимым будет вынесен 22 октября.

Всего по делу о террористической ячейке в районе Гиза египетской столицы проходит 26 фигурантов, в том числе пять человек судят заочно. Суд в субботу посчитал возможным вынести смертные приговоры в отношении 11 подсудимых.