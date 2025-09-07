СМИ: В Британии хотят размещать нелегалов на бывших военных базах

Правительство Великобритании намерено использовать бывшие военные базы для размещения нелегальных мигрантов на время рассмотрения их прошений об убежище.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По информации издания, реализация этих планов, о которых должно быть официально объявлено в ближайшие недели, возложена на новую главу МВД Шабану Махмуд. Она возглавила ведомство по итогам перестановок в правительстве, проведенных премьер-министром Киром Стармером 5 сентября. Как отмечается в статье, основная цель размещения нелегальных мигрантов на бывших военных базах - уменьшение расходов на содержание нелегалов в отелях, что в последние недели вызывает все больше недовольства у общественности.

Для этих целей правительство предлагает использовать для размещения мигрантов две бывшие военные базы - в графствах Эссекс и Кент под Лондоном. Они были подготовлены еще предыдущим консервативным правительством, но эти планы подверглись жесткой критике правозащитников, которые сравнивали военные бараки с тюрьмами.