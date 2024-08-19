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СМИ: В Бразилии крадут более 1,6 тыс. мобильных телефонов ежечасно

СМИ: В Бразилии крадут более 1,6 тыс. мобильных телефонов ежечасно Жители Бразилии сталкиваются с постоянными кражами мобильных телефонов и множеством киберпреступлений, общий урон от действий злоумышленников в 2023 году достиг 34 млрд долларов. 
Другие страны
19 августа 2024 г. 12:27
СМИ: В Бразилии крадут более 1,6 тыс. мобильных телефонов ежечасно

Жители Бразилии сталкиваются с постоянными кражами мобильных телефонов и множеством киберпреступлений, общий урон от действий злоумышленников в 2023 году достиг 34 млрд долларов.

Как сообщает Report cо ссылкой на испанскую газету El Pais, данные предоставляет бразильская неправительственная организация Forum Brasileiro de Segurança Pública ("Бразильский форум общественной безопасности").

Отмечается, что в прошлом году у каждого десятого жителя Бразилии украли мобильный телефон, а в среднем в Бразилии крадут до 1 680 телефонов ежечасно.

Чаще всего грабители отбирают телефоны, когда жители страны хотят сделать фотографии или во время разговора в автомобиле при остановке на светофоре.

По информации издания, проблема краж мобильных телефонов достигла таких масштабов, что компания Google разработала для устройств пользователей в Бразилии специальный "режим вора". Он предназначен для блокировки экранов Android-устройств, если встроенный в программу искусственный интеллект распознает, что мобильный был резко вырван из рук пользователя.

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