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СМИ: В ближайшие часы будет объявлено о перемирии между Израилем и "Хезболлах"

СМИ: В ближайшие часы будет объявлено о перемирии между Израилем и "Хезболлах" В ближайшие часы должно быть объявлено о перемирии между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".
Другие страны
26 сентября 2024 г. 10:50
СМИ: В ближайшие часы будет объявлено о перемирии между Израилем и Хезболлах

В ближайшие часы должно быть объявлено о перемирии между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на официальных представителей США.

Прекращение огня будет установлено на 21 день.

"В течение этого периода стороны проведут переговоры о прекращении конфликта, начатого ударом "Хезболлах" по Израилю 8 октября, и достижении соглашения, которое позволит жителям по обе стороны границы вернуться домой", – заявил источник.

Перемирие на северной границе не будет увязано с прекращением огня в Газе, однако выражается надежда, что пауза в военных действиях между Израилем и "Хезболлах" создаст условия для прогресса переговоров по Газе.

По итогам экстренного заседания Совбеза ООН по Ливану в совместном заявлении США и союзных стран, распространенном Белым домом говорится о том, что они призвают к немедленному прекращению огня на 21 день, а также выражают поддержку перемирию в Газе.

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Версия на английском языке Israel-Hezbollah temporary ceasefire deal expected to be implemented 'in coming hours'
Версия на азербайджанском языке Yaxın saatlarda İsrail və "Hizbullah" arasında atəşkəs elan ediləcək

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