СМИ: В Белом доме разрабатывают санкции против Китая

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В Белом доме разрабатывают санкции против Китая.
Как сообщает Report, об этом пишет газета Politico.
По информации, Советники президента США Дональда Трампа в Белом доме готовят ряд ограничительных мер по отношению к Китаю.
"Высокопоставленные чиновники в администрации Трампа пытаются разработать ряд экономических мер, призванных наказать Китай", — пишет газета.
По данным источников, есть несколько вариантов мер, однако "слишком рано говорить о том, что может предпринять президент".
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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