Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    СМИ: В Бельгии над АЭС "Дул" замечены три беспилотника

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 03:56
    СМИ: В Бельгии над АЭС Дул замечены три беспилотника

    Три неопознанных беспилотника были замечены в Бельгии над АЭС "Дул".

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Belga со ссылкой на представителя местной энергетической компании Engie.

    "Три беспилотника были замечены на АЭС "Дул" около 22:00 (01:00 по бакинскому времени)", - отмечает агентство. "Это не оказало никакого влияния на работу станции. Соответствующие службы занимаются мониторингом ситуации", - заявил представитель энергокомпании.

    В воскресенье вечером аэропорт Льежа на полчаса приостанавливал полеты также из-за трех беспилотников.

    Бельгия АЭС БПЛА
    KİV: Belçikadakı "Dul" AES üzərində üç dron müşahidə olunub

    Последние новости

    05:56

    Трамп уверен, что США близки к возобновлению работы правительства

    Другие страны
    05:31
    Фото

    В Нью-Йорке состоялся гала-концерт, посвященный 140-летию Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    05:25

    В Японии намерены рассмотреть покупку атомных субмарин

    Другие страны
    04:52

    Politico: В Сенате США достигли договоренностей по прекращению шатдауна

    Другие страны
    04:49

    Bloomberg: Мексика усилит меры безопасности в штате Мичоакан после убийства мэра

    Другие страны
    04:17

    В Агдашском районе произошло землетрясение

    Происшествия
    03:56

    СМИ: В Бельгии над АЭС "Дул" замечены три беспилотника

    Другие страны
    03:35

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    03:24

    В Норвегии с севшего на мель судна вытекло четыре тысячи литров топлива

    Другие страны
    Лента новостей