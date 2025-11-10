СМИ: В Бельгии над АЭС "Дул" замечены три беспилотника
Другие страны
- 10 ноября, 2025
- 03:56
Три неопознанных беспилотника были замечены в Бельгии над АЭС "Дул".
Как передает Report, об этом сообщило агентство Belga со ссылкой на представителя местной энергетической компании Engie.
"Три беспилотника были замечены на АЭС "Дул" около 22:00 (01:00 по бакинскому времени)", - отмечает агентство. "Это не оказало никакого влияния на работу станции. Соответствующие службы занимаются мониторингом ситуации", - заявил представитель энергокомпании.
В воскресенье вечером аэропорт Льежа на полчаса приостанавливал полеты также из-за трех беспилотников.
Последние новости
05:56
Трамп уверен, что США близки к возобновлению работы правительстваДругие страны
05:31
Фото
В Нью-Йорке состоялся гала-концерт, посвященный 140-летию Узеира ГаджибейлиKультурная политика
05:25
В Японии намерены рассмотреть покупку атомных субмаринДругие страны
04:52
Politico: В Сенате США достигли договоренностей по прекращению шатдаунаДругие страны
04:49
Bloomberg: Мексика усилит меры безопасности в штате Мичоакан после убийства мэраДругие страны
04:17
В Агдашском районе произошло землетрясениеПроисшествия
03:56
СМИ: В Бельгии над АЭС "Дул" замечены три беспилотникаДругие страны
03:35
В Каспийском море произошло землетрясениеПроисшествия
03:24