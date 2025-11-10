İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    KİV: Belçikadakı "Dul" AES üzərində üç dron müşahidə olunub

    Digər ölkələr
    10 noyabr, 2025
    • 03:57
    KİV: Belçikadakı Dul AES üzərində üç dron müşahidə olunub

    Belçikada "Dul" Atom Elektrik Stansiyası (AES) üzərində üç naməlum pilotsuz uçuş aparatı müşahidə edilib.

    "Report"xəbər verir ki, bu barədə yerli enerji şirkətinin - "Engie"nin nümayəndəsinə istinadən "Belga" agentliyi məlumat yayıb.

    "Saat 22:00 radələrində (Bakı vaxtı ilə 01:00) Dul" AES-də üç pilotsuz uçuş aparatı müşahidə olunub", – deyə agentlik qeyd edib.

    "Bu hadisə stansiyanın fəaliyyətinə heç bir təsir göstərməyib. Müvafiq xidmətlər vəziyyəti nəzarətdə saxlayır", – deyə enerji şirkətinin nümayəndəsi bildirib.

    Bazar günü axşam isə Liej Hava Limanında da üç PUA səbəbindən uçuşlar yarım saatlıq dayandırılıb.

    СМИ: В Бельгии над АЭС "Дул" замечены три беспилотника

