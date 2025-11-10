KİV: Belçikadakı "Dul" AES üzərində üç dron müşahidə olunub
Digər ölkələr
- 10 noyabr, 2025
- 03:57
Belçikada "Dul" Atom Elektrik Stansiyası (AES) üzərində üç naməlum pilotsuz uçuş aparatı müşahidə edilib.
"Report"xəbər verir ki, bu barədə yerli enerji şirkətinin - "Engie"nin nümayəndəsinə istinadən "Belga" agentliyi məlumat yayıb.
"Saat 22:00 radələrində (Bakı vaxtı ilə 01:00) Dul" AES-də üç pilotsuz uçuş aparatı müşahidə olunub", – deyə agentlik qeyd edib.
"Bu hadisə stansiyanın fəaliyyətinə heç bir təsir göstərməyib. Müvafiq xidmətlər vəziyyəti nəzarətdə saxlayır", – deyə enerji şirkətinin nümayəndəsi bildirib.
Bazar günü axşam isə Liej Hava Limanında da üç PUA səbəbindən uçuşlar yarım saatlıq dayandırılıb.
