В Барселоне отменили более 90 рейсов из-за забастовки

В аэропорту Барселоны отменены по меньшей мере 92 рейса из-за забастовки наземного персонала испанской авиакомпании Iberia 30 и 31 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета 20minutos.

По ее информации, авиаперевозчик Vueling решил отменить 54 рейса в пятницу и 38 в субботу. Компания предполагает, что стачка затронет около 14 тыс. пассажиров.

Наземный персонал Iberia насчитывает около 2,5 тыс. человек. Речь идет о работниках на стойках регистрации пассажиров, грузчиках и прочих сотрудниках, которые предоставляют услуги примерно двадцати компаниям, включая Vueling.

Предыдущая забастовка персонала Iberia прошла 24 и 25 августа. В результате были отменены более 100 рейсов. Сотрудники компании требуют улучшения условий труда.