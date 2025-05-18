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СМИ: В результате взрыва в американском штате Калифорния погиб один человек

СМИ: В результате взрыва в американском штате Калифорния погиб один человек Взрыв произошел в Палм-Спрингс (США, штат Калифорния - ред.).
Другие страны
18 мая 2025 г. 00:31
СМИ: В результате взрыва в американском штате Калифорния погиб один человек

Взрыв произошел в Палм-Спрингс (США, штат Калифорния - ред.).

Как передает Report, об этом сообщили местные власти в Facebook.

"Сегодня около 11:00 (22:00 по бакинскому времени) произошел взрыв, - говорится в публикации. - Полиция и пожарные находятся на месте происшествия. Просим жителей не приближаться к району взрыва, чтобы не мешать работе экстренных служб".

По данным NBC News, возле медицинского центра мог взорваться автомобиль. Источники телеканала также сообщили, что как минимум один человек погиб, но его личность пока не установлена. Местные власти не исключают версию о теракте. 

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Взрыв произошел в Палм-Спрингс (США, штат Калифорния - ред.).

Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телекомпании ABC.

Причины случившегося еще не установлены. На месте ЧП работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока нет.

По данным местного подразделения телекомпании NBC, возле медицинского центра мог взорваться автомобиль.

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