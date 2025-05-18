СМИ: В результате взрыва в американском штате Калифорния погиб один человек

Взрыв произошел в Палм-Спрингс (США, штат Калифорния - ред.).

Взрыв произошел в Палм-Спрингс (США, штат Калифорния - ред.).

Как передает Report, об этом сообщили местные власти в Facebook.

"Сегодня около 11:00 (22:00 по бакинскому времени) произошел взрыв, - говорится в публикации. - Полиция и пожарные находятся на месте происшествия. Просим жителей не приближаться к району взрыва, чтобы не мешать работе экстренных служб".

По данным NBC News , возле медицинского центра мог взорваться автомобиль. Источники телеканала также сообщили, что как минимум один человек погиб, но его личность пока не установлена. Местные власти не исключают версию о теракте.

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Взрыв произошел в Палм-Спрингс (США, штат Калифорния - ред.).

Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телекомпании ABC .

Причины случившегося еще не установлены. На месте ЧП работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока нет.